D'Aversa a colloquio con il Torino: "Vediamo di non deludere chi ha ripreso a credere in noi"

Roberto D'Aversa è riuscito a far risorgere il Torino con poche, semplici mosse. Il tecnico italiano ha inserito Ismajli al centro della difesa a 3, ha deciso di utilizzare Vlasic come trequartista e a impiegato Simeone in una posizione più ibrida, che gli permettesse di oscillare su tutto il fronte offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, quello che ha detto in questi giorni ai suoi è bastato per far scattare qualcosa ai granata.

I concetti che ha ripetuto sono stati sostanzialmente questi, come si legge sul quotidiano torinese: "Siamo sulla strada giusta, vediamo di non sbagliare atteggiamento proprio adesso. Sarebbe proprio un peccato, a questo punto. E allora vediamo anche di non deludere chi ha ripreso a credere in noi". Frasi di uno che sa di essere già un leader, seguito da tutti i componenti della squadra.

Il Torino sarà arbitro in qualche modo pure della corsa Scudetto. Sabato infatti affronterà alle 18 il Milan di Massimiliano Allegri, che insegue l'Inter a 8 punti di distanza in classifica: lo scontro di San Siro sarà determinante per capire se i rossoneri avranno ancora delle velleità da titolo.