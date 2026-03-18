"La mia forza: la normalità". Il Corriere dello Sport apre con l'intervista a Yildiz
"La mia forza: la normalità". Parole e musica di Kenan Yildiz, stella della Juventus protagonista di una lunga intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport che oggi, in prima pagina, anticipa i temi della chiacchierata con il gioiello turco della Juventus.
"I genitori, 'il fratello Kan Uzun', il Bayern, la Turchia e la Juve: la semplicità di un fenomeno - si legge nell'apertura del giornale, che lancia poi qualche virgolettato del numero 10 bianconero -. 'Del Piero è leggenda, io sono solo all'inizio. Ho sempre giocato per migliorare: il denaro è una conseguenza. A 8 anni sfidavo quelli di 18. Il rinnovo? Qui a Torino ho avvertito subito fiducia: in Germania non hanno creduto in me. Spalletti? Un uomo di emozioni. Allegri? Gli devo questa vita. Il ruolo? Meglio a sinistra".
E il tecnico bianconero Luciano Spalletti lo esalta, come si legge nel secondo titolo lanciato dal quotidiano romano in un'apertura interamente dedicata al fantasista turco: "Il principe del calcio è il ragazzo dalla porta accanto".
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