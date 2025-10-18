Live TMW Napoli, Spinazzola: "Ha ragione Conte: siamo stati troppo bellini, ma poco cattivi"

20.48 - Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, incontrerà i giornalisti dopo l'1-0 nella sfida contro il Torino, valida per la settima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb

Dovete fare uno step per mantenere alto il livello nei 90 minuti?

"Nel primo tempo eravamo bassi, ci mancava qualcuno più avanzato ed erano sempre in superiorità numerica. Abbiamo perso qualche pallone, ha ragione il mister a dire che eravamo troppo bellini. Purtroppo poi non l'abbiamo buttata dentro, dispiace"

Si gioca anche contro l'infermeria...

"Sono giocatori importanti, ma siamo un gruppo forte: chi ha giocato oggi è forte, abbiamo elementi che giocano meno che sono comunque validi. Anche i ricambi dalla panchina sono un po' meno, ma non andiamo dietro agli alibi. E' dura giocare ogni tre giorni, ma teniamo botta"

Come mai subite spesso gol?

"Non abbiamo subito molto, tranne qualche ripartenza: a fine primo tempo il mister ci ha detto dove migliorate, forse abbiamo concesso un'occasione. Dobbiamo essere più cattivi davanti. Abbiamo tanto possesso, ma ci manca quello"

Come si metabolizzano le sconfitte?

"Non c'è nemmeno il tempo per metabolizzare, domani siamo al campo e recuperiamo chi ha giocato pensando subito alla Champions. Lavoreremo con riunioni e video per vedere gli errori"

Ore 20.52 - Termina la conferenza stampa di Spinazzola