TMW Stasera Atalanta-Lazio, la vigilia dei tifosi: entusiasmo ma anche protesta biancoceleste

Una partita che può valere una stagione. Atalanta e Lazio si giocano questa sera l'approdo in finale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena di Bergamo la squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo contro quella di Maurizio Sarri nel ritorno delle semifinali del trofeo nazionale. Si parte dal 2-2 dell'Olimpico di un mese fa con le due squadre che dovranno giocoforza inseguire la vittoria se vorranno proseguire il loro cammino nel torneo.

Entusiasmo domenica a Bergamo

E i tifosi aspettano con ansia questa partita e si sono stretti attorno alla squadra in questo momento delicato della stagione. I tifosi nerazzurri hanno riempito la Curva Nord domenica scorsa per l'allenamento a porte aperte che dava il via alla marcia di avvicinamento alla partita di stasera. "Vogliamo la Coppa Italia" è il vessillo esposto dal cuore pulsante del tifo atalantino che ha fatto sentire il loro amore alla squadra e la loro vicinanza.

Mille tifosi a Formello, assenti i gruppi

Pieno di tifosi anche a Formello ieri. Un migliaio di sostenitori hanno sostenuto la squadra della Capitale nell'ultima seduta che precedeva la partenza per Bergamo. Assenti i gruppi organizzati della curva che hanno proseguito la loro protesta nei confronti della proprietà. Gli ultras si ritroveranno a Tor di Quinto questa sera per seguire la partita su maxi-schermo.