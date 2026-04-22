Avellino, Ballardini ha convinto: si lavora al prolungamento fino al giugno 2028

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Davide Ballardini sulla panchina dell’Avellino sembra orientato verso la continuità. L’impatto del tecnico ravennate, arrivato in un momento delicato della stagione, è stato decisivo per risollevare una squadra in difficoltà e riportarla in corsa non solo per la salvezza, ma anche per un possibile piazzamento playoff.

La dirigenza irpina, soddisfatta del lavoro svolto, starebbe già ragionando su un prolungamento del rapporto, con l’idea di costruire un progetto più ampio e ambizioso almeno fino al giugno 2028. In questo senso, Ballardini viene considerato la figura giusta per dare stabilità e identità tecnica a un gruppo che, dopo una stagione di assestamento in Serie B, punta a crescere ulteriormente.

Molto dipenderà anche dal finale di campionato, ma la sensazione è che le parti siano orientate a proseguire insieme. L’Avellino, infatti, guarda al futuro con l’obiettivo dichiarato di avvicinarsi alla Serie A, traguardo che manca da decenni, e la conferma di Ballardini rappresenterebbe il primo tassello di questo percorso.