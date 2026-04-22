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La Top 11 del Girone C di Serie C: Achik accende la lotta per il terzo posto

La Top 11 del Girone C di Serie C: Achik accende la lotta per il terzo postoTUTTO mercato WEB
Ismail Achik
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 07:10Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 37^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:
Cerignola – Altamura 1-1
Casarano – Crotone 1-2
Catania – Potenza 1-1
Cosenza – Trapani 1-0
Giugliano – Benevento 1-1
Latina – Casertana 2-0
Monopoli – Foggia 1-0
Siracusa – Cavese 1-1
Sorrento – Atalanta U23 1-1
Salernitana – Picerno 2-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-2-1:

Albertazzi (Monopoli): non deve compiere parate particolarmente impegnative, ma ha avuto comunque il merito di trasmettere sicurezza a tutto il reparto offensivo respingendo con bravura le conclusioni di Bevilacqua e Cangiano.
Kirwan (Potenza): il suo girone di ritorno è stato un continuo crescendo, davvero un calciatore fondamentale sia per la qualificazione playoff, sia per la vittoria della coppa Italia di categoria. Il Catania è sempre pericolosissimo sulle fasce, ma lui si fa sempre trovare pronto e copre benissimo la zona di competenza.
Di Pasquale (Crotone): in una difesa che ha subito molte modifiche nel mese di gennaio, con le partenze di Berra e Cargnelutti, spicca l’ennesima prova positiva di un calciatore bravo non solo in marcatura, ma anche a impostare l’azione. Per caratteristiche perfetto per le idee di mister Longo.
Caldore (Giugliano): Benevento in vacanza? Vedendo la prestazione dei giallorossi assolutamente no. Anzi, in diverse occasioni l’esperto centrale difensivo ha dovuto metterci una pezza per evitare il raddoppio. A Caserta occorrerà un’altra prova da top player.
Romano (Benevento): lo abbiamo detto in tempi non sospetti: questo giocatore è un autentico predestinato e ha tutte le carte in regola per diventare un atleta importante anche in categorie superiori. Sempre pronto quando viene chiamato in causa.
Lipani (Latina): il tap-in è di quelli facili facili, ma quanto è stato importante sbloccare il risultato a cospetto di una Casertana che arrivava al Francioni come una delle squadre più in forma del girone. Funziona alla perfezione il tandem con De Cristofaro, coppia che ha contribuito in modo importante a salvare la formazione laziale senza passare per i playout.
Capezzi (Sorrento): il gol – di pregevole fattura – è di Sabbatani, ma lo zampino del centrocampista è assolutamente decisivo. Un calciatore che si è calato da subito nel modo giusto in questa nuova realtà e che si è messo a disposizione dei compagni rappresentando un fondamentale punto di riferimento dentro e fuori il rettangolo di gioco.
Erradi (Potenza): altro che appagamento post coppa Italia! La formazione di De Giorgio è una delle più in forma del campionato e, continuando così, si candida a essere mina vagante negli spareggi promozione. Qualità e quantità per creare difficoltà a una big come il Catania in uno stadio quasi inespugnabile per tutti.
Achik (Salernitana): ancora una volta decisivo da subentrante, proprio come accadde in occasione della partita d’andata. Sfrutta al meglio un errore della retroguardia del Picerno per segnare il suo primo gol all’Arechi, sotto quella curva Sud che esalta ulteriormente le sue caratteristiche. Elemento imprescindibile in chiave playoff.
Cicerelli (Catania): se è vero che la sua squadra sta attraversando un momento difficile, è altrettanto vero che sul piano personale è stata una grande gioia tornare al gol dopo il gravissimo infortunio patito sul finire del girone d’andata. Calciatore che, se al top della forma, farebbe la differenza anche in top club di serie B.
Mazzocchi (Cosenza): Emmausso e Moretti apparecchiano la tavola, per lui è un gioco da ragazzi ribadire in rete da buona posizione dopo una prima respinta di Galeotti. Quanto è mancato nella fase iniziale del girone di ritorno!
Gennaro Volpe (Latina): è subentrato in un momento delicato e alcune sconfitte maturate nelle scorse settimane (su tutte quella di Salerno in 9 contro 11) avevano fatto temere il peggio. Invece con la Casertana prepara la classica partita perfetta e il 2-0 finale consegna la salvezza aritmetica con 90 minuti d’anticipo.

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