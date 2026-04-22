Juventus, Silva al quadrato. Non solo Bernardo, i bianconeri tornano alla carica per Antonio?
Un doppio Silva per la Juventus. Come riferito questa mattina dal quotidiano Tuttosport, nei colloqui tra i bianconeri e Jorge Mendes oltre a Bernardo Silva potrebbe rientrare di nuovo anche Antonio, difensore in uscita dal Benfica e in passato già accostato alla Vecchia Signora.
Complice un contratto in scadenza nel giugno del 2027 che il giocatore non sembra troppo intenzionato a prolungare, l'avventura di Antonio Silva con il club lusitano potrebbe essere vicina alla conclusione e questa estate Le Aquile sono pronte a cercare offerte per evitare di perdere il loro canterano a parametro zero.
La Juventus lo segue dai tempi di Giuntoli e potrebbe tornare alla carica qualora si dovesse liberare un posto in difesa, anche se al momento la priorità resta sempre l'altro Silva, Bernardo. Sulle tracce del difensore classe 2003 ci sarebbero anche diversi club di Premier League, con il Newcastle in testa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.