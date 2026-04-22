Venezia, offerta da 15 milioni per Doumbia dal Besiktas: Inter, Milan e Roma osservano

Il Besiktas alza la posta: il club turco ha presentato un'offerta ufficiale di 15 milioni di euro al Venezia per Issa Doumbia, mezzala classe 2003 che ha impressionato in questa stagione lagunare. Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, le trattative sono ancora in corso, ma tra il giocatore e la dirigenza di Istanbul è già stato raggiunto un accordo sui termini personali.

La società turca spinge concretamente per portare a termine l'operazione. La cifra proposta rappresenta un investimento significativo, coerente con i piani della dirigenza lagunare, che in caso di permanenza in Serie A potrebbe utilizzare parte di questi incassi per rinforzare il reparto offensivo.

Doumbia, tuttavia, non è una risorsa esclusiva del club biancazzurro. Il mediano è monitorato con grande attenzione da diversi big europei, sia italiani che esteri. Inter, Milan e Roma seguono con interesse gli sviluppi, mentre dall'estero sono arrivate sirene da Benfica e Sporting Lisbona. Anche due blasonate della Premier League come Newcastle ed Everton hanno manifestato curiosità, attirate dalle 6 reti e 5 assist messi a segno finora in questa stagione.