Cresce l'attesa. Il Collegio di Garanzia deve esprimersi, il Trapani intanto spera

Il verdetto del campo, quando manca un turno al termine della regular season, ha parlato chiaro, per il Trapani è già stata retrocessione in Serie D. Fatale il ko di domenica contro il Cosenza, ma soprattutto i 25 punti di penalizzazione, che hanno compromesso la stagione della squadra guidata da Salvatore Aronica, che per il momento ha 23 punti, non sufficienti - neppure in caso di vittoria nel weekend che chiuderà questa settimana - per colmare il divario dalla zona playout, che non deve essere superiore a 8 punti per poter permettere la disputa dello spareggio salvezza.

Eppure, delle speranze, i siciliani le hanno ancora. Quali? Quella date dalle aule di giustizia sportiva. Si è infatti tenuta ieri l'udienza attraverso la quale il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà su una delle penalizzazioni inflitte ai granata nel corso della stagione, con il club che potrebbe riottenere sette punti, che rimetterebbero tutto in discussione. La sentenza era attesa per la serata di ieri, ma dai canali federali non sono arrivate notizie, che dovrebbero però arrivare in giornata. Una prima tappa della lunga battagli di Valerio Antonini, che ha messo in piedi più ricorsi, diversi dei quali ancora pendenti.

"In settimana sono in arrivo due sentenze che ci aspettiamo possano ridarci i punti sufficienti per fare i play out. E l'otto maggio c'è poi la sentenza che potrebbe stravolgere tutto quello che è successo finora e per questo dico a tutti i pezzi di m****a di farsi una bella dormita", le parole del presidente dopo la retrocessione.

Intanto, però, c'è da attendere la giornata odierna.