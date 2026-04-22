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Sampdoria, arrivano in cassa 12 milioni ma non rimangono: saranno girati a Ferrero

Sampdoria, arrivano in cassa 12 milioni ma non rimangono: saranno girati a FerreroTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 09:49Serie B
Luca Bargellini

Un’entrata importante, ma senza alcun beneficio concreto. La Sampdoria, scrive Il Secolo XIX, si prepara a incassare circa 12 milioni di euro, ma la cifra sarà soltanto di passaggio nelle casse blucerchiate. Come previsto dagli accordi siglati nel 2023 al momento del cambio di proprietà, le somme verranno infatti girate a Gianluca Vidal e destinate a coprire i debiti della holding Ssh, riconducibile all’ex patron Massimo Ferrero.

Le risorse derivano dalla recente transazione chiusa dalla Lega Serie A con il broadcaster IMG, un accordo da 300 milioni di euro che mette fine a un lungo contenzioso legato ai diritti televisivi esteri del campionato italiano nel periodo 2008-2018. Una vicenda nata dopo l’intervento dell’Antitrust nel 2019, che aveva evidenziato un presunto cartello capace di incidere negativamente sul valore dei diritti. Tra le società aventi diritto al risarcimento figura anche la Sampdoria, presente per nove stagioni in Serie A in quell’arco temporale.

Eppure, quei soldi non rafforzeranno il bilancio del club. La scelta di includere i cosiddetti “diritti litigiosi” nel perimetro dell’accordo con la precedente proprietà si sta rivelando oggi penalizzante. All’epoca, la nuova dirigenza guidata da Matteo Manfredi e sostenuta da Andrea Radrizzani avrebbe sottovalutato sia le possibilità di esito positivo della causa, sia l’entità del potenziale incasso. Una valutazione che oggi presenta il conto.

Nel frattempo, sul fronte legato a Ferrero, arriva anche una novità rilevante: il Tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo della Eleven Finance, altra società dell’ex patron. Un passaggio decisivo che evita il fallimento dopo un iter complesso durato oltre cinque anni, nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali.

In definitiva, mentre il club ligure continua a navigare tra difficoltà societarie e scenari incerti, questa operazione rappresenta l’ennesima fotografia di una situazione in cui il passato continua a pesare sul presente. E anche quando arrivano risorse fresche, la Sampdoria resta a guardare.

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