TMW Marino: "Per la A vedo il Venezia, poi il Frosinone. Gioca il miglior calcio del torneo"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Pasquale Marino, tecnico dalla lunghissima esperienza in tutti i campionati professionistici italiani, ha analizzato la lotta per la promozione nella massima serie:

“Venezia a parte. Il Frosinone non molla mai, come il Monza. Il Palermo è attardato di qualche punto, oggi i ciociari stanno esprimendo il miglior calcio. Il Monza ha in organico tanti calciatori che hanno fatto la Serie A. Il Frosinone gioca bene, ha un’organizzazione di gioco importante. I playoff saranno un’altra cosa, bisognerà vedere chi ci arriverà meglio. È un terno al lotto”.