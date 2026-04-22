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Marino: "Per la A vedo il Venezia, poi il Frosinone. Gioca il miglior calcio del torneo"
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Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Pasquale Marino, tecnico dalla lunghissima esperienza in tutti i campionati professionistici italiani, ha analizzato la lotta per la promozione nella massima serie:
“Venezia a parte. Il Frosinone non molla mai, come il Monza. Il Palermo è attardato di qualche punto, oggi i ciociari stanno esprimendo il miglior calcio. Il Monza ha in organico tanti calciatori che hanno fatto la Serie A. Il Frosinone gioca bene, ha un’organizzazione di gioco importante. I playoff saranno un’altra cosa, bisognerà vedere chi ci arriverà meglio. È un terno al lotto”.
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