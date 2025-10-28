Atalanta-Milan, le probabili formazioni: Juric pensa all'attacco leggero. C'è Gimenez

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Milan (Martedì 28 ottobre, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta:

L'Atalanta non vince in campionato dal 21 settembre, e la Dea ha come obiettivo quello di risollevarsi per evitare di incrinare una classifica interessante, ma al tempo stesso corta. 3-4-2-1 per la squadra di Ivan Juric. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e un primo ballottaggio tra Ahanor e Djimsiti con l'ex Genoa favorito; a centrocampo confermato Ederson con capitan De Roon che prende quota; Zappacosta favorito su Bellanova a destra, mentre Bernasconi potrebbe far rifiatare Zalewski a sinistra. Davanti confermato De Ketelaere, ma non è da escludere un falso nueve con Pasalic e Lookman: con Krstovic e Sulemana pronti a subentrare (da Bergamo, Filippo Di Santo).

Come arriva il Milan:

Dopo il pareggio contro il Pisa, il Milan cerca punti a Bergamo nel delicato scontro con l’Atalanta di Ivan Juric. L’infermeria non aiuterà, se non per il recupero per la panchina di Loftus-Cheek; ancora assenti, invece, Estupinan, Rabiot, Pulisic e Jashari. Una scelta, comunque, Allegri se la può permettere: confermato Gimenez davanti e non Nkunku, che entrerà a gara in corso. Per il resto formazione obbligata: Maignan in porta, Tomori (che torna titolare dopo aver lasciato spazio a De Winter contro il Pisa), Gabbia e Pavlovic, a centrocampo Modric, Ricci e Fofana con Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni, davanti c’è Leao in appoggio a Gimenez (da Milano, Antonello Gioia).