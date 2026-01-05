Focus TMW Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con cinque vittorie in altrettante partite c'è l'attuale capolista di questo campionato, ovvero l'Inter di Cristian Chivu.

Più in generale, in questa fase della stagione le prime tre della classe sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre. E allora al secondo posto ecco il Milan di Massimiliano Allegri con quattro vittorie e un pareggio, poi il Napoli di Antonio Conte con quattro successi e una sconfitta. Al piedi del podio la Juventus di Luciano Spalletti, squadra reduce dal pareggio interno contro il Lecce. Poi a quota nove punti Torino, Como e Atalanta.

Per la prima volta nella stagione la Fiorentina in questa speciale graduatoria non si trova nelle retrovie. I viola non sono più ultimi da soli dopo l'ultima giornata: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. In fondo a questa classifica allora ecco le uniche squadre che negli ultimi cinque turni non hanno mai vinto: si tratta del Pisa e a sorpresa del Bologna, per entrambe solo due punti negli ultimi cinque match. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Milan 13 punti

Napoli 12 punti

Juventus 10 punti

Torino 9 punti

Como 9 punti

Atalanta 9 punti

Cagliari 7 punti

Parma 7 punti

Lecce 7 punti

Fiorentina 6 punti

Sassuolo 6 punti

Roma 6 punti

Lazio 6 punti

Hellas Verona 6 punti

Cremonese 4 punti

Genoa 4 punti

Udinese 4 punti

Pisa 2 punti

Bologna 2 punti