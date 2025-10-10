Stipendi Napoli, i campioni in carica sul podio della Serie A. De Bruyne il leader
Il Napoli è la squadra campione in carica della Serie A, lo Scudetto cucito sul petto ha indotto Aurelio De Laurentiis a investire sul mercato estivo, alzando anche il monte ingaggi azzurro. Che è il 3° più elevato del massimo campionato italiano.
Il calciatore più pagato nella rosa del Napoli è De Bruyne, che al pari del connazionale Lukaku percepisce 6 milioni di euro netti l'anno, pur costando di più al lordo poiché fuori dal regime del Decreto Crescita, nel frattempo abolito. Subito dietro al duo belga, pur costando di più al lordo di Lukaku anch'esso, c'è il nuovo centravanti di riferimento di Conte, il danese Hojlund. Subito fuori dal podio Politano, gratificato dall'ultimo rinnovo, ufficializzato nelle settimane scorse.
MONTE INGAGGI NAPOLI 2025/26 (111,4 milioni di euro lordi, 65,9 netti)
Kevin de Bruyne - 11,1 milioni di euro lordi l'anno (6 netti)
Rasmus Hojlund - 9,3 lordi (5 netti)
Romelu Lukaku - 7,7 lordi (6 netti)
Matteo Politano - 6,5 lordi (3,5 netti)
David Neres - 5,6 lordi (3 netti)
Elif Elmas - 5,6 lordi (3 netti)
Giovanni Di Lorenzo - 5,6 lordi (3 netti)
Scott McTominay - 5,6 lordi (3 netti)
Alex Meret - 4,6 lordi (2,5 netti)
Alessandro Buongiorno - 4,6 lordi (2,5 netti)
Noa Lang - 4,6 lordi (2,5 netti)
Miguel Gutierrez - 4,3 lordi (2,3 netti)
Lorenzo Lucca - 3,7 lordi (2 netti)
Stanislav Lobotka - 3,6 lordi (2,8 netti)
Zambo Anguissa - 3,5 lordi (2,7 netti)
Leonardo Spinazzola - 3,3 lordi (1,8 netti)
Billy Gilmour - 3,3 lordi (1,8 netti)
Amir Rrahmani - 3,2 lordi (2,5 netti)
Sam Beukema - 3,2 lordi (2,5 netti)
Vanja Milinkovic-Savic - 3,2 lordi (1,7 netti)
Mathias Olivera - 2,6 lordi (2 netti)
Pasquale Mazzocchi - 1,9 lordi (1 netto)
Juan Jesus - 1,9 lordi (1 netto)
Luca Marianucci - 1,9 lordi (1 netto)
Nikita Contini - 0,6 lordi (0,3 netti)
Giuseppe Ambrosino - 0,4 lordi (0,2 netti)
Antonio Vergara - 0,3 lordi (0,2 netti)
Coli Saco - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
