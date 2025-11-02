Svilar vs Maignan: in Milan-Roma il miglior portiere degli anni scorsi e quello di ora

C'è un dato che racconta della bontà difensiva di casa Roma: la squadra di Gasperini vanta non soltanto la miglior difesa della Serie A, ma in generale dei principali campionati europei, e questo è merito anche delle capacità sfoderate da un portiere che si sta rivelando sempre più eccezionale, come Mile Svilar.

La partita di questa sera che attende la Roma a San Siro contro il Milan, è in un certo senso anche il confronto tra due portieri che negli ultimi anni sono stati giudicati, in momenti differenti tra loro, da più di un osservatore quali i migliori dell'intera Serie A. Sembrava infatti scontato rispondere 'Mike Maignan' alla domanda su chi fosse il miglior estremo difensore del campionato italiano nei mesi immediatamente a ridosso di metà 2023, quando il Milan aveva conquistato il 19° Scudetto della propria storia anche grazie alle parate del francese.

Nel frattempo Maignan però ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo che ha contribuito a farne calare il rendimento, assistendo quasi in contemporanea invece all'irresistibile ascesa di Svilar. Una parata dopo l'altra, si è preso prima la titolarità indiscussa alla Roma e poi la palma di miglior portiere in circolazione in Serie A. Che sta confermando anche in questo avvio di stagione.