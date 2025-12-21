Tensione a Firenze, Conte e Italiano alla vigilia della Supercoppa: le top news delle 18

Gol e spettacolo tra Cagliari e Pisa, Torino corsaro - La 16^ giornata ha visto andare in scena fin qui due partite nella giornata di oggi. Alle 12.30 ecco Cagliari-Pisa: lunch match che di certo non ha fatto annoiare tifosi e addetti ai lavori. Match ricco di emozioni e colpi di scena, con i nerazzurri avanti sul finire del primo tempo con un rigore di Tramoni e poi rimontati dai sardi grazie alle reti di Folorunsho e Kilicsoy. Nel finale, ecco il 2-2 definitivo di Moreo. Nel pomeriggio, vittoria esterna del Torino per 0-1 sul campo del Sassuolo. Ancora decisivo vlasic come con la Cremonese, ma questa volta dagli 11 metri.

Fiorentina in campo contro l'Udinese, tra tensione e novità in dirigenza - Il programma prosegue con Fiorentina-Udinese, altra prova d'appello per la squadra viola. Squadra contestata in modo veemente al momento dell'ingresso in campo, a conferma del malcontento che sta albergando in questo momento all'interno della tifoseria gigliata. Dal punto di vista della formazione iniziale, Vanoli prosegue con il 3-5-2 e in avanti si affida al tandem Gudmundsson-Kean. La società, in silenzio stampa prima del match, proseguirà con questa decisione anche dopo indipendentemente dall'esito dei 90 minuti. Potrebbero però arrivare novità per quanto riguarda l'organigramma: Fabio Paratici appare sempre più vicino, ma ci sono dei tempi tecnici da rispettare.

Verso la finale di Supercoppa: le parole di Conte e Italiano - Domani verrà assegnata la Supercoppa Italiana, con Napoli e Bologna arrivate in finale battendo rispettivamente Milan e Inter. Conte alla vigilia: "La vittoria e le cose positive che ti porta ti donano energia e fiducia. Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi deve giocare questa finale. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto". Le parole anche di Italiano: "Mi piacerebbe che il mio Bologna venisse ricordato come i grandi Bologna del passato. Non mi dispiacerebbe sentire che questo Bologna abbia portato avanti questi colori in giro per il mondo".