Thauvin ha lasciato l'Udinese da uomo nuovo. E al Lens si è ripreso la Nazionale

Florian Thauvin è proprio come un buon vino, già da giovane prometteva bene e aveva l'aria frizzantina della bollicina, ma è con il passare del tempo che lo stiamo apprezzando realmente per il calciatore che è. Alle spalle le polemiche degli anni in Francia, a Udine l'attaccante ha trovato il suo Eden e si è rigenerato. Tanto da aver pure scalato le gerarchie fino a diventare il capitano dei friulani.

Tanto Thauvin si era inserito nel contesto dell'Udinese, ma anche nel tessuto sociale della realtà del nord est, che probabilmente la stessa società bianconera si era convinta di poter fare leva su questi aspetti per cementarne la permanenza. A maggior ragione dopo avergli attivato l'opzione di rinnovo fino al 2026. Ma si sono fatte vive delle sirene troppo rumorose per essere ignorate, quelle di madrepatria.

Il Lens ha convinto l'Udinese mettendo sul piatto 6 milioni di euro, cifra comunque non banale per un 32enne con un solo anno di contratto residuo. Simbolo di una chiara volontà di puntarci, già ripagata da 2 gol. E da prestazioni di un livello tale da averlo riportato nel giro della Nazionale francese a distanza di 6 anni dall'ultima volta. Quello che ha lasciato Udine, era davvero un Thauvin nuovo.

FLORIAN THAUVIN - LENS

Presenze: 7

Da titolare: 6

Reti: 2

Assist: 0