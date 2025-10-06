Francia, Barcola va ko: chiamato l'ex Udinese Thauvin, 6 anni dopo l'ultima volta

La Federcalcio francese ha annunciato questo pomeriggio il forfait di Bradley Barcola per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Azerbaigian (venerdì 10 ottobre) e l'Islanda (lunedì 13 ottobre).

"Presente questo lunedì pomeriggio al Centro Nazionale di Calcio di Clairefontaine (Yvelines), l’attaccante del Paris-Saint-Germain è stato visitato dal dottor Franck Le Gall. Soffre di una lesione cronica al bicipite femorale destro, risalente alla partita di Champions League del club parigino contro l’Atalanta Bergamo (4-0, il 17 settembre)". Per sostituirlo, il CT Didier Deschamps ha convocato il giocatore del Lens Florian Thauvin, nonché ex attaccante dell'Udinese. L’ultima convocazione del campione del mondo risale al giugno 2019. Sei anni dopo.