C'è già chi ha pronti 25 milioni per Tiago Gabriel. Il Lecce annusa un Dorgu 2.0

Manca un mese e mezzo all'inizio del calciomercato di gennaio e, al netto delle smentite d'ufficio, tra le varie società di Serie A stanno iniziando le manovre per arrivare pronti all'appuntamento con le trattative invernali.

C'è chi si prepara ad affondare il colpo sui propri obiettivi per gennaio, ma anche chi - come nel caso del Lecce - dovrà fare i conti con degli assalti verso i propri pezzi più pregiati. Guardando all'unica squadra pugliese della Serie A, il profilo sul quale nel caso alzare le barricate si chiama Tiago Gabriel ed è l'ultimo colpo pescato da Corvino dal suo mazzo delle sorprese, il classico acquisto del suo Lecce che non vedi arrivare se non quando è tardi e se ne sono già accorti tutti.

Parlando di recente della sua scoperta, Corvino ha rivelato di aver già ricevuto dei primi approcci per Tiago Gabriel, ormai perno insostituibile nella difesa di Di Francesco, di realtà disposte a mettere sul piatto 25 milioni di euro per averlo. Ufficialmente da Lecce dicono di non valutare cessioni a gennaio, ma era più o meno lo stesso messaggio che passava lo scorso anno prima di salutare Dorgu. In Italia sono state accostate Inter e Juventus.

TIAGO GABRIEL (difensore, 2004, portoghese) sotto contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2027 (opzione per il 2029), acquistato a gennaio 2025 dall'Estrela Amadora per 1,25 milioni di euro. Valore di mercato Transfermarkt: 3 milioni di euro.