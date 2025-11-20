Corvino: "Tiago Gabriel piace alla Juventus, ma non solo. Per adesso non si muove dal Lecce"

L'ultima scoperta del Lecce targato Pantaleo Corvino porta il nome di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004, tra i migliori per rendimento fino a questo momento della stagione. Tanto da aver attirato su di sé anche l'attenzione di diverse società, Juventus su tutte.

"Come l'ho trovato? Chi cerca trova. Un club come il nostro deve lavorare sulle potenzialità", racconta lo stesso Corvino a Tuttosport, lanciando un monito a tutte le eventuali pretendenti. "Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista". Tiago Gabriel, ricordiamo, è sotto contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2027 (opzione per il 2029), acquistato a gennaio 2025 dall'Estrela Amadora per 1,25 milioni di euro.

E a proposito di Juventus, Corvino si sofferma anche su Vlahovic, che sabato sfiderà al Franchi la sua ex squadra, la Fiorentina. "Non devo dare consigli a nessuno. Ma di sicuro Dusan è forte, fortissimo: ce ne sono pochi come lui in giro per l’Europa", sottolinea il dirigente del Lecce prima di concedere una battuta anche su Spalletti: "Se è l’uomo giusto per ripartire? Chi sa vincere in Serie A può fare bene ovunque. Non è facile imporsi alla Juve, ma se c’è uno che può farcela questo è proprio Spalletti".