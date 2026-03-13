Torino, D'Aversa: "Partite come questa cambiano i campionati. Atteggiamento decisivo"

Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha parlato a Sky Sport commentando la vittoria per 4-1 contro il Parma: "La vittoria pesa tantissimo, l'avevo detto ai giocatori. Era una gara di quelle cha cambiano i campionati, tutti i giocatori hanno inciso, anche chi non è entrato. Sono molto soddisfatto, i ragazzi sono stati bravissimi in settimana e le gare spesso sono il frutto del lavoro quotidiano. Non erta semplice contro il Parma, non è stato facile, il merito è dei ragazzi".

Sette gol in tre partite. È cambiato tutto dal suo arrivo: lo spirito della squadra fa la differenza?

"Tra il primo tempo e il secondo la differenza l'ha fatta l'atteggiamento. Abbiamo avuto voglia di vincere, giocando da squadra e faccio i complimenti anche a chi è entrato dopo. La vittoria è importante per il nostro futuro ma non abbiamo ancora fatto niente".

Cosa ha cambiato da quando è arrivato?

"Questa squadra ha qualità tecniche all'interno della rosa, l'importante è scendere in campo con personalità e mettere in difficoltà l'avversario quando si ha la palla. Avevamo subito più gol di tutti ma puoi difenderti anche avendo più la palla".

Cosa dice a Casadei?

"Ha tutto per diventare grande. Il suo percorso che lo ha portato subito in un top club ha influenzato il suo cammino ma deve ragionare che nel calcio nessuno regala nulla. Può giocare o no e deve farsi qualche domanda che può servirgli per capire che serve sempre continuità. Nell'allenamento e nella vita".

Anche lei merita i complimenti.

"Voglio fare i complimenti anche al mio staff, siamo arrivati qui con entusiasmo, in un club importante. Poi i risultati ne portano ancora di più. Facciamo un lavoro bellissimo e chiedo ai ragazzi di giocare per divertirsi. Ora dobbiamo continuare a lavorare, poi vedremo dove potremo arrivare".