Live TMW Torino, D'Aversa: "Siamo stati squadra: possiamo toglierci soddisfazioni"

Premi F5 per aggiornare la diretta

22.55 - Il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Parma, valida per la ventinovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.32 - Comincia la conferenza stampa di D'Aversa

Il suo Toro ha vinto da squadra: quanto è soddisfatto?

"Dici una cosa giusta. Non solo per quelli che hanno iniziato, ma anche chi è subentrato e chi non è entrato è stato partecipe. Così si esalta anche il singolo. Non era semplice, abbiamo superato le difficoltà e siamo stati pazienti. Se lavoriamo così, possiamo toglierci soddisfazioni. La differenza tra il primo e il secondo tempo è la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi. Dopo Napoli abbiamo lavorato bene: magari poteva sembrare una gara semplice, ma in Serie A non ce ne sono"

Quali garanzie le dà questo terzetto difensivo?

"Se continuano a lavorare così, ci sarà spazio per tutti. Il dispiacere è non aver fatto entrare tutti quelli che lavorano duramente, ma ci sarà spazio per tutti. Dobbiamo continuare così"

Quanto è soddisfatto della sua fase offensiva? Diversi giocatori dicono che è cambiato tanto con lei...

"Il Parma ha fatto tanti punti in trasferta, ai miei avevo detto che la volontà nostra doveva essere maggiore rispetto a loro. Credo che questa differenza di punti tra noi e il Parma nella rosa non ci fosse, la partita è la conseguenza del lavoro. I ragazzi sono convinti di ciò che gli proponiamo, è importante, La convinzione sulle proposte arriva soprattutto con i risultati, così abbiamo ancora più entusiasmo nel lavoro. C'è un potenziale per non occupare questa posizione di classifica"

Ismajli è un altro giocatore...

"L'ho avuto l'anno scorso. Quando nei primi undici ci sono queste risposte, vuol dire che gli altri mettono pepe...Il dispiacere va su quelli che non sono entrati stasera"

Come ha visto queste partite?

"Da quando sono arrivato, in queste tre gare abbiamo giocato con Lazio, Napoli e Parma che è la peggiore da affrontare in casa. Avessimo pareggiato a Napoli non avremmo rubato nulla, ragioniamo su ciò che stiamo facendo. Abbiamo qualità importanti, questa gara poteva spostare il prosieguo del campionato ma si pensa a una gara per volta. Guai a pensare da squadra presuntuosa, ma possiamo giocarcela con chiunque. Serve umiltà, stiamo lottando per non retrocedere. Quando saremo più distanti dalle zone pericolanti, si potrà ragionare diversamente"

Cosa ha detto ai suoi leader?

"Maripan non è entrato ma parlava con i compagni, si è alzato come una molla quando Ismajli è rimasto a terra. Le esperienze passate dicono che quando si gioca squadra, è più facile raggiungere gli obiettivi. Qualsiasi esso sia. Voglio questo, che facciamo come stiamo facendo. La società ci mette tutto a disposizione"

Più contento del gol di Ilkhan o per quello di Zapata?

"Spesso pensiamo agli undici di partenza, ma in partita ci sono più situazioni. Abbiamo fatto partire Adams, non essendoci spazi volevo sfruttare le sue caratteristiche. Poi Zapata sfruttava meglio gli spazi. Tutti i gol mi fanno piacere, Ilkhan è stato un po' confuso prima del gol e non era facile ritrovare continuità Ciò che soddisfa è l'atteggiamento di squadra"

Ore 23.44 - Termina la conferenza stampa di D'Aversa