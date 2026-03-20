Torino, D'Aversa: "Zapata fatica a subentrare. Casadei? Ci si fossilizza troppo sui singoli..."
Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, è intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, rispondendo così sulle prestazioni di Cesare Casadei: "Mi è stata fatta una domanda su di lui, ci si sta fossilizzando troppo sui singoli. L'importante è ragionare da gruppo, quando si gioca da squadra il singolo viene esaltato. Lo dimostrano i reparti difensivo e offensivo, bisogna ragionare sul concetto di squadre e di noi, non del singolo. Casadei potenzialmente è forte, deve trovare continuità, ma ha qualità importanti".
Simeone con Adams e Zapata nel secondo tempo: può essere così domani?
"Nella partita si ragiona sul piano tattico facendo iniziare uno e far entrare l'altro. Zapata fa più fatica a subentrare che a partire dall'inizio, ma contro il Parma sapevo che non avremmo avuto spazio e che Adams non aveva più di un'ora: la scelta è stata fatta per quello, eravamo in vantaggio e abbiamo sfruttato al meglio Zapata. Il dubbio c'è, le scelte saranno fatte all'ultimo momento. Non ho ancora deciso"
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