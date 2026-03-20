Montipò criticato nell'Hellas Verona? Sammarco lo difende: "Non ho nessun dubbio su di lui"

"Lo abbiamo già detto due settimane fa: passiamo da giornate in cui siamo dati per retrocessi ad altre in cui riaccendiamo la speranza. Speriamo di riaccendere la speranza più volte perché vorrà dire che avremo fatto risultato". Parla così Paolo Sammarco, tecnico dell'Hellas Verona, in conferenza stampa in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in programma domenica pomeriggio (ore 15).

"Tutti noi abbiamo obiettivi - continua Sammarco - i ragazzi hanno anche obiettivi personali e anche quello è da mettere in gioco, l'orgoglio personale. Assieme al gruppo ed allo staff li può portare a qualcosa di buono. Anche qualcosa di personale da mettere in mostra, da far venir fuori, può essere la scintilla per fare le cose fatte bene".

Montipò è molto criticato: come sta vivendo questo momento delicato? La risposta di Sammarco: "Lui è un professionista, ovviamente è in difficoltà come tutti noi che guardiamo la classifica, sappiamo che non stiamo dando il massimo, non stiamo facendo bene. Ma è super disponibile, ha grande attenzione e voglia. Non ho nessun dubbio su di lui, è il capitano, cerca sempre di dare una mano alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Non vedo un problema in questo momento".