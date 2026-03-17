Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 29 giornate: Fabregas stacca Chivu
Cesc Fabregas supera Chivu ed è l'allenatore con la miglior media voto di Serie A. Ottima partenza di Roberto D'Aversa, perde una posizione Massiumiliano Allegri. Hiljhemark abbandona l'ultimo posto, in cui finisce Vanoli nonostante il successo contro la Cremonese. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.69 (29)
2. Roberto D'Aversa (Torino) 6.67 (3)
3. Cristian Chivu (Inter) 6.64 (29)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (18)
5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.43 (20)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.33 (29)
7. Massimiliano Allegri (Milan) 6.31 (29)
8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.31 (29)
9. Daniele De Rossi (Genoa) 6.29 (19)
10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.22 (29)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (29)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.07 (29)
13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (29)
14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.02 (29)
15. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.98 (29)
16. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.92 (6)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.91 (29)
18. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)
19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.83 (6)
20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.82 (19)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
5. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
6. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
7. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
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SERIE A - 29ª GIORNATA
Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa 0-2
61' Vitinha, 86' Ostigard
Pisa - Cagliari 3-1
9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti
Sassuolo - Bologna 0-1
6' Dallinga
Como - Roma 2-1
7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos
Lazio - Milan 1-0
26' Isaksen
Cremonese - Fiorentina 1-4
25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Como 54
5. Juventus 53
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 42
9. Lazio 40
10. Sassuolo 38
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 28
17. Lecce 27
18. Cremonese 24
19. Pisa 18
20. Hellas Verona 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)
9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)
30ª GIORNATA
Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)
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