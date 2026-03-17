Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 29 giornate: Fabregas stacca Chivu

Cesc Fabregas supera Chivu ed è l'allenatore con la miglior media voto di Serie A. Ottima partenza di Roberto D'Aversa, perde una posizione Massiumiliano Allegri. Hiljhemark abbandona l'ultimo posto, in cui finisce Vanoli nonostante il successo contro la Cremonese. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.69 (29)

2. Roberto D'Aversa (Torino) 6.67 (3)

3. Cristian Chivu (Inter) 6.64 (29)

4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (18)

5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.43 (20)

6. Antonio Conte (Napoli) 6.33 (29)

7. Massimiliano Allegri (Milan) 6.31 (29)

8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.31 (29)

9. Daniele De Rossi (Genoa) 6.29 (19)

10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.22 (29)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (29)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.07 (29)

13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (29)

14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.02 (29)

15. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.98 (29)

16. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.92 (6)

17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.91 (29)

18. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)

19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.83 (6)

20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.82 (19)

TRAGHETTATORI

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

5. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)

6. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

7. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

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SERIE A - 29ª GIORNATA

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa 0-2

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari 3-1

9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti

Sassuolo - Bologna 0-1

6' Dallinga

Como - Roma 2-1

7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos

Lazio - Milan 1-0

26' Isaksen

Cremonese - Fiorentina 1-4

25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Como 54

5. Juventus 53

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 42

9. Lazio 40

10. Sassuolo 38

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 28

17. Lecce 27

18. Cremonese 24

19. Pisa 18

20. Hellas Verona 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)

9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

30ª GIORNATA

Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)