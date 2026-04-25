Torino, l'avviso di Paleari: "Non siamo in vacanza. Anche perché D'Aversa..."

Arrivano i primi caldi e il Toro puntualmente è già in vacanza. In questa stagione è accaduto un po’ più avanti del solito, anche perché la missione salvezza è stata centrata più tardi del previsto, ma la squadra vista a Cremona ha dato proprio quella sensazione. Un solo tiro verso la porta di Audero, tra l’altro al 93’ con il subentrato Kulenovic al termine di una ripartenza, e per il resto tanti sbadigli, con l’unico squillo del gol annullato alla formazione di Giampaolo per l’episodio Baschirotto-Paleari. Il Var ha salvato i granata dalla brutta figura contro una delle candidate alla retrocessione, un po’ come capitato all’andata con il tocco di mano di Simeone in area di rigore non sanzionato dall’arbitro, mentre il portiere ha voluto mandare un messaggio alla truppa: "Non so quanti giocatori siano in scadenza o quanti abbiano voglia di mettersi in mostra per provare a tenersi il posto nel Toro e far cambiare idea o provare a farlo - la sua risposta sul rischio di un finale di campionato come quello dell’anno scorso - ma penso che anche con un mister come D’Aversa non ci sia la possibilità, ci siamo allenati in modo intenso: abbiamo il derby all’ultima giornata contro la Juventus che vogliamo vincerlo, se dovesse esserci mezza situazione così nello spogliatoio interverremo".

Di certo, se Vlasic e compagni dovessero replicare una prestazione come quella di Cremona anche domenica prossima verrebbero travolti dall’Inter, che ha il primo match-ball per cominciare a cucirsi lo scudetto sul petto dopo aver conquistato la finalissima di Coppa Italia. Tutti vogliono evitare ciò che è capitato la scorsa stagione, quando Paolo Vanoli chiuse con appena un punto conquistato nelle ultime cinque giornate di campionato con una squadra già con la testa alle vacanze estive..