Niente Scudetto per l'Inter in questo fine settimana. E Chivu va a Torino senza Luis Henrique

Non sarà questa fine settimana la celebrazione dell'Inter per la conquista del 21° Scudetto nerazzurro, 'colpa' della vittoria per 4-0 del Napoli sulla Cremonese nell'anticipo della 34^ giornata che esclude a livello aritmetico la possibilità di tricolore per la Beneamata già in questo fine settimana di campionato.

Intanto per l'Inter ci sarà da giocare e vincere la propria partita, la trasferta di domenica pomeriggio alle ore 18 sul campo del Torino. E la squadra di Chivu nel frattempo ha perso un pezzo, perché si è fermato ai box per infortunio l'esterno brasiliano Luis Henrique. Sarà uno stop di un paio di settimane circa, stando a quanto emerge dalla nota medica dell'Inter: "Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Proseguono poi le attività collaterali del numero uno dell'Inter, il presidente Giuseppe Marotta, impegnato nella campagna di Lega Serie A perché sia Giovanni Malagò il prossimo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. E di questo, anche, ha parlato Marotta: "La Serie A si è espressa in questo modo. Prima dell'uomo, ritengo prioritario quello che può essere il ruolo della Serie A, che è la locomotiva del calcio e deve essere ascoltata in modo maggiore. Voglio che non ci sia una contrapposizione forte con il mondo della politica, ma ci sia di pari passo un cammino che ci porti ad affrontare la strada migliore per valorizzare questo asset che ha la nostra Italia".