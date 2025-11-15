Torino, l'infortunio di Simeone costringe Zapata ad accelerare: gli step per il pieno rientro

L'infortunio di Giovanni Simeone, costretto ai box per oltre un mese, non solo rivoluziona i piani a breve termine del Torino ma pone l'urgenza di un recupero lampo e ottimale di Duvan Zapata. Fino a pochi giorni fal'ottimo impatto del Cholito aveva permesso allo staff tecnico di Baroni di non forzare il rientro del capitano granata, lavorando su un minutaggio graduale per fargli ritrovare la forma migliore.

Ora, con l'assenza del centravanti argentino, le gerarchie e le rotazioni cambiano radicalmente. L'attaccante colombiano, fisicamente recuperato ma ancora a corto di minuti (solo poco più di sessanta in stagione), è chiamato a prendere in mano la squadra. Già dalla prossima sfida casalinga, contro il Como, ci si attende un aumento significativo del suo impiego in campo.

Baroni, che in passato aveva spiegato come il problema di Zapata fosse solo di condizione fisica e non di infortunio, dovrà ora concedere maggiore spazio al suo numero 91. A tredici mesi dall'infortunio che ha condizionato la sua stagione precedente, per Zapata è il momento di non fare più la comparsa. L'obiettivo immediato è raggiungere almeno la mezz'ora di gioco, per poi tornare il Duvan trascinatore che il Toro ha disperatamente bisogno.

Simeone, con il suo guizzo e la sua imprevedibilità, aveva saputo momentaneamente colmare il vuoto lasciato da Zapata. Adesso, con il Cholito in infermeria, tocca al colombiano riprendersi la fascia e lo scettro, anticipando i tempi per tornare protagonista assoluto e guidare l'attacco granata a caccia di gol e punti.