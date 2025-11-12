Torino, un'altra sosta per rivedere il miglior Zapata. Baroni: "Gli manca solo minutaggio"

Dici “sosta per le nazionali” e pensi a Duvan Zapata. In casa Toro tutti continuano ad aspettare il capitano e attaccante granata: a settembre era ancora prematuro parlare di rientro, ad ottobre ci ci aspettava qualche passo in avanti in più, ora è davvero arrivato il momento della verità. Anche perché pure l’allenatore Marco Baroni si è esposto in maniera importante sul colombiano: "E' un professionista esemplare ed è un modello per la squadra, ha bisogno di di un maggiore minutaggio e noi cercheremo di darglielo - ha sottolineato il tecnico dopo il derby contro la Juventus - anche perché è uno dei primi 50 marcatori: piano piano lo metteremo dentro". Così anche durante questa pausa per le nazionali gli occhi saranno puntati su Zapata, con la speranza che sul finale del 2025 possa finalmente tornare ad essere un’alternativa credibile e non soltanto la carta per gli ultimi spezzoni di gara. Di certo, però, non c’è fretta di forzare i tempi, anche perché gli attuali titolari di Baroni stanno dando ampie garanzie.

Su tutti c’è il Cholito Simeone, attualmente bomber del Toro a quota quattro. L’argentino si è ambientato benissimo al Filadelfia e pure a tavola: dopo aver provato la trattoria Fratelli Bravo in corso Moncalieri, nei giorni scorsi ha deliziato il palato con le prelibatezze de La Morra, assaggiando di gusto un piatto di tajarin al tartufo in uno dei tanti agriturismi del territorio. E se Simeone se la gode, Ché Adams starà ancora ripensando all’occasionissima avuta nel derby contro la Juve. Lo scozzese è andato a sbattere contro Di Gregorio, ma più si riguarda l’azione, maggiori sono i rimpianti perché lo specchio della porta era davvero ampio. Ora Adams si prepara per gli impegni con la sua nazionale, la Scozia sarà impegnata sabato in Grecia e martedì a Glasgow contro la Danimarca in due sfide fondamentali per la corsa al Mondiale. Tornerà al Fila a metà della prossima settimana, ma il posticipo al lunedì contro il Como semplifica il suo rientro e quello degli altri granata in giro per il mondo.