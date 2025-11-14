Il Torino perde Simeone: lesione al retto femorale della coscia sinistra. Accertamenti per Ilic
Brutte notizie per il Torino e Marco Baroni. La squadra granata, dopo l'infortunio accordo ieri sera con la propria nazionale a Ilic, perde anche Simeone, uno dei più in forma in questo momento. Entrambi salteranno sicuramente la sfida contro il Como, mentre restano da valutare i tempi di recupero precisi. Di seguito il comunicato completo:
"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.
Per quanto riguarda Ivan Ilic, uscito anzitempo nella partita Inghilterra-Serbia a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba".
