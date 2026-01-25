Torino, muore Davide Borgione, tifoso granata di 19 anni: la ricostruzione dell'incidente

Dramma a Torino, dove un ragazzo di 19 anni, di nome Davide Borgione, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Il fatto è accaduto all’ora di pranzo del 24 gennaio, all’incrocio tra corso Marconi e via Nizza, a Torino.

Come riporta TorinoToday non è chiaro cosa sia successo. Il tutto è avvenuto alle 3 di notte, quando secondo le ricostruzioni un passante ha notato il ragazzo incosciente e agonizzante, chiamando i soccorsi. A fianco del ragazzo c'era una bicicletta a terra, apparentemente non danneggiata. I soccorritori del 118 di Azienda Zero hanno cercato di rianimarlo trasportandolo all’ospedale Cto di Torino, dove è morto nonostante i tentativi di salvarlo.

Al momento non ci sono ancora testimoni emersi che possano chiarire quanto successo. Il ragazzo stava tornando a casa da una serata in discoteca e, come anticipa il quotidiano La Stampa, esiste un video in cui si vede una macchina che urta Borgione, probabilmente mentre lui è già a terra. Il veicolo poi si allontana indisturbato e fa perdere le proprie tracce. Grazie alla targa, gli agenti sarebbero già risaliti all’automobilista, che sarà interrogato. Borgione giocava a calcio ed era un grande tifoso del Torino. Si attendono dunque ulteriori risvolti dalle indagini della polizia.