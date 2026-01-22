Torino, per la difesa avanza Jappert: si può chiudere tra 3 e 4 milioni di euro

Il Torino, abbandona la corsa per David Ricardo, sembra deciso ad avanzare su Kevin Jappert, 21enne difensore argentino con passaporto italiano del Barracas, in prestito dall’Atletico Rafaela. Jappert è un titolare; il suo cartellino dovrebbe costare tra 3 e 4 milioni di euro, praticamente la metà del brasiliano. È stato proposto e convince come profilo, sottolinea Tuttosport, sia perché abbastanza low cost sia per le sue potenzialità. Sullo sfondo, come alternativa, resta il giovanissimo serbo Nikola Simic del Partizan Belgrado, 18 anni, già nazionale Under 21.

Lascerà a breve un posto libero nella lista degli over il 25enne terzo portiere granata Popa: si attende l’annuncio ufficiale del Cluj, dove tornerà a giocare a titolo definitivo (in cambio, il Torino otterrà il 25% da un’eventuale futura rivendita a un terzo club). Al suo posto, promozione dietro a Paleari e a Israel di un portiere della Primavera granata (Santer, se non Siviero).