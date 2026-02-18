Tra Milan e Como fanno la differenza Maignan e Nico Paz. All'intervallo risultato di 0-1

Terminato il primo tempo al Meazza, la partita tra Milan e Como (che poteva disputarsi a Perth, in Australia) è sul punteggio parziale di 0-1. Sta decidendo Nico Paz, favorito anche da un grossolano errore del portiere rossonero Maignan in costruzione.

Il Milan entra in partita guardingo, conscio della capacità del Como nel palleggio ma pronto a ripartire. Allo stesso tempo i lariani però, imparata in un certo senso la lezione della partita d'andata, non forzano le manovre e non lasciano spazi da attaccare al Diavolo, tenendo palla ma a giri bassi. Il risultato è che per tutto il primo quarto, succede davvero poco. Il primo episodio buono rischia di sbloccare la sfida: al 25' Vojvoda insacca in ripartenza, ma il gol è annullato, tra fuorigioco e un fallo su Ricci a inizio azione.

Serve attendere la mezz'ora per il primo tiro in porta, con Leao che non angola abbastanza per far male a Butez. Poco dopo, il match si sblocca anche: topica enorme di Maignan, che finisce per fare assist a Nico Paz, il quale ringrazia e fa 0-1. Il Milan risponde subito e sfiora l'immediato pareggio con Tomori, fermato però da Butez con un grande riflesso. Nel quarto d'ora da lì all'intervallo il Como abbassa ancora i ritmi, il Milan prova a uscire e creare situazioni minacciose ma senza riuscirci. All'intervallo è 0-1.

