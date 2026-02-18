Come sostituire Muharemovic e Matic? Grosso studia le soluzioni in vista di Sassuolo-Verona

Vigilia tutt’altro che banale per il Sassuolo, che venerdì sera ospiterà l’Hellas Verona al Mapei Stadium nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I neroverdi di Fabio Grosso cercano continuità dopo la rimonta vincente di Udine, mentre gli scaligeri arrivano con l’urgenza di punti per provare a uscire dalla zona retrocessione.

Grosso, però, deve fare i conti con scelte obbligate. Le squalifiche contemporanee di Tarik Muharemović e Nemanja Matić ridisegnano difesa e centrocampo. Al centro della retroguardia, l’assenza del bosniaco pesa: prende quota la soluzione già vista nella ripresa contro l’Udinese, con Sebastian Walukiewicz accentrato accanto a Jay Idzes. Sulle fasce, a destra è aperto il ballottaggio con Woyo Coulibaly, mentre a sinistra Josh Doig resta favorito, pur con Ulisses Garcia in crescita. Non sono escluse le alternative Filippo Romagna e Pedro Felipe.

In mezzo al campo, senza Matić, spazio a Luca Lipani, con Kristian Thorstvedt più avanzato e Ismaël Koné a dare equilibrio. Davanti, poche discussioni: Domenico Berardi, Andrea Pinamonti e Armand Laurienté restano il punto fermo da cui ripartire. A riportarlo sono i colleghi di Sassuolo News.