Inter, Lautaro lascia zoppicante il campo di Bodo: cure mediche negli spogliatoi
Poco prima dell'ora di gioco di Bodo/Glimt-Inter Cristian Chivu ha sostituito Lautaro Martinez con Marcus Thuram. Al momento del cambio, il Toro è uscito leggermente zoppicante a causa di un problema al polpaccio. Dopo essersi accomodato in panchina, nel freddo norvegese, lo staff l'ha accompagnato negli spogliatoi per le cure del caso. Si attendono aggiornamenti.
