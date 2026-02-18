Fiorentina, Vanoli: "Solomon influenzato. Dodo e Kean avevano bisogno di riposo"

Ha parlato anche delle condizioni di diversi singoli della sua rosa, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli in vista della sfida di domani contro lo Jagiellonia in Conference League:

Si aspetta risposte anche in vista del campionato, da quelli che giocheranno?

"Chi fa parte del gruppo Fiorentina deve sentirsi addosso la responsabilità. Quando c'è l'occasione, che siano 5 minuti o una partita intera, devi sempre sapere che maglia indossi. Poi il risultato si può giudicare in molti modi, anche se in questo periodo una sconfitta sappiamo come viene valutata. Io ho grande umiltà, rispetto tutti, penso che l'allenatore dello Jagiellonia abbia fatto crescere questa squadra".

L'allenatore avversario ha parlato della Fiorentina. Come arrivate al match, considerando anche il turnover previsto?

"Non mi interessano i commenti, noi siamo la Fiorentina e dobbiamo essere consapevoli di tutto. Chi gioca è di valore, a cominciare da Lezzerini. Ci sono giocatori più e meno importanti, alcune scelte sono fate in base ad infortuni e influenze. Dodo e Kean avevamo in programma di farli riposare: Dodo le ha giocate tutte e aveva bisogno di lavorare, Kean con la caviglia in quel modo aveva bisogno di una settimana intera di lavoro, anche in vista del derby col Pisa".

Come stanno De Gea e Gosens?

"Anche Solomon, ha avuto un'influenza. De Gea ha un'infrazione al dito, non ci facciamo mancare niente... Sono incidenti che a un portiere possono capitare. Gosens sta ritrovando la condizione giusta, secondo me questa partita sarà importante per mettere nelle gambe un ritmo adeguato e un po' di lucidità".