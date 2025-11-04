Tracce di 'vecchio' Sassuolo. Col Genoa una grande occasione sprecata per dare la svolta

Tracce di vecchio Sassuolo nell'amara serata di Reggio Emilia che avrebbe potuto consegnare l'ottavo posto alla formazione di Fabio Grosso e invece la sconfitta con il Genoa riporta i neroverdi sulla terra. Giusto non fare drammi dopo la sconfitta interna con il Grifone ma i neroverdi avevano tra le mani una grande occasione e l'hanno sprecata potendo dare continuità al successo di giovedì contro il Cagliari e per dare un altro volto al loro campionato. Quella di ieri era una partita trappola e i neroverdi sono caduti nel tranello con tutte le scarpe!

Atteggiamento da vecchio Sassuolo

Sin qui il Sassuolo non aveva mai sbagliato l'atteggiamento ma ieri contro il Genoa si è rivisto il Sassuolo di due-tre-quattro stagioni fa, quello un po' presuntuoso che faticava a battere gli avversari dello stesso livello. Il Sassuolo poteva infliggere un colpo 'mortale' al Grifone che invece ha dimostrato di essere vivo, come ha dichiarato Roberto Murgita alla fine della gara. Nei numeri comunque la formazione neroverde ha fatto la gara ma è mancata soprattutto nei dettagli ed è stata un po' troppo superficiale.

Berardi fa 150

Quando non riesci a vincerla devi essere bravo a non perderla. E il Sassuolo invece ha concesso un calcio di punizione determinante al 93', che è costato il punticino che sarebbe comunque servito per dare continuità di risultati, in vista anche della difficile trasferta di Bergamo di domenica prossima. Grosso e i neroverdi si consolano con il ritorno di Domenico Berardi e con il ritorno al gol su azione di Mimmo che è valso la rete numero 150 in carriera con il club per l'attaccante neroverde.