Roberto De Zerbi, un mister che divide: solo filosofia o arriveranno anche i trofei importanti?

In Francia e in Ligue 1, Roberto De Zerbi è considerato uno dei migliori allenatori del panorama europeo. Ma in Italia il giudizio è molto più sfumato. Amato dai media per il suo carattere passionale e il suo stile diretto, il tecnico del Marsiglia resta una figura che divide: per alcuni è un “filosofo”, un allenatore "emotivo" che accende i dibattiti ma che deve ancora dimostrare il suo valore su una panchina di vertice.

L'ex mister del Sassuolo parla in modo diverso dagli altri, suscita sempre reazioni forti. Ma molti non amano il suo modo di intendere il calcio. Nel dibattito tra i "giochisti", fautori dello spettacolo che spesso non porta trofei, e i "risultatisti", coloro che invece sono ossessionati dal successo, De Zerbi è visto come il leader del primo gruppo, in contrapposizione a una figura come Massimiliano Allegri, che ha vinto tanto senza proporre necessariamente un calcio spettacolare.

Il rispetto non è unanime e le sue sconfitte, soprattutto nel nostro Paese, fanno più rumore delle vittorie. Oggi molti lo considerano un “Erasmus del calcio”, un tecnico in formazione all’estero prima di tornare in patria. Le esperienze con Shakhtar e Brighton, molto diverse tra loro, sono state importanti; per ora, De Zerbi continua la sua missione francese, pronto a dimostrare - anche contro l’Atalanta - che il suo calcio non è solo teoria e che può portare risultati concreti.