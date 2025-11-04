Prima vittoria in campionato per il Grifone, Il Secolo XIX: "Finalmente Genoa, all'ultimo respiro"

"Finalmente Genoa, all'ultimo respiro" scrive Il Secolo XIX in edicola quest'oggi sottolineando l'importanza della prima vittoria in questo campionato conquistata dal Genoa in casa del Sassuolo. Successo per 2-1 dei rossoblù grazie al gol di Ostigard in pieno recupero.

Criscito e Murgita avevano chiesto una gara da Genoa e sono stati accontentati. I rossoblù avanti con un gran gol di Malinovskyi al 18' sono stati ripresi da Domenico Berardi a inizio ripresa ma nel finale hanno trovato la prima vittoria in questa Serie A con l'incornata vincente del difensore Ostigard.

"Dovevamo interpretare la gara in vari modi e abbiamo interpretato i vari momenti della gara bene, soprattutto dopo il pari con un episodio abbastanza sfortunato per noi. Lì non abbiamo perso la testa, ci abbiamo creduto, abbiamo anche accelerato qualche pressione e alla fine abbiamo ottenuto una vittoria importante che dice che siamo vivi, che è un primo passo e ci permette di lavorare con una testa diversa" le parole di Murgita dopo la gara.