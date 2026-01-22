TMW Tre italiane guardano in Bulgaria: sul taccuino c'è il 2008 Boychev del CSKA

In un mercato profondamente globale, le italiane cercano e scrutano talenti in ogni angolo. Anche in Bulgaria, terra che in passato ha regalato al nostro campionato stelle del calibro di Hristo Stoichkov, con la maglia del Parma. Benintesi, Marto Boychev probabilmente non raggiungerà mai il Pallone d'Oro e la gloria dello storico trequartista del Barcellona, ma è un trequartista e un talento da tenere sicuramente sott'occhio.

E lo stanno facendo anche tre club del nostro massimo campionato. Classe 2008, trequartista puro ma anche seconda punta e falso nueve, è sotto età in Under 21 bulgara e in campionato ha già giocato 13 partite segnando anche un gol. Compirà diciotto anni soltanto il prossimo 15 marzo, col CSKA 1948 ha un contratto rinnovato il 6 novembre scorso valido fino all'estate del 2028.

E' un nome che piace in Germania e anche in Italia è finito sul taccuino di tre società profondamente attente allo scouting e ai talenti come Torino, Udinese e Genoa. Nato e cresciuto nel CSKA, Marto Boychev ha fatto tutta la trafila delle nazionali bulgare sin dall'Under 15 e ha debuttato in prima squadra in Supercoppa di Bulgaria contro il Ludogorets Razgrad a soli 15 anni, 10 mesi e 26 giorni.