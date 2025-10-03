Gutierrez: "Mai visto un posto che vive il calcio come Napoli. Debutto? Non giocavo da 5 mesi"

Il nuovo laterale azzurro Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di Radio CRC commentando il suo inserimento progressivo nel Napoli e non solo. Queste le sue principali dichiarazioni: "Sono molto contento per questo inizio: la squadra, il tifo e tutta la città mi hanno accolto molto bene e ho molta voglia di giocare e di vivere questa avventura. Esordio a Milano? Era molto tempo che non giocavo una partita, erano passati 5 mesi: ho trascorso un mese qui ed è stato un mese molto duro di allenamento, ma penso che alla fine abbia dato i suoi frutti. Mentalmente ero concentrato e pronto e fisicamente mi ero preparato bene: è stato un buon debutto, anche se mi dispiace per il risultato. Per essere stata la mia prima partita dopo 5 mesi, penso sia stata positiva, soprattutto per aver giocato 90 minuti senza alcun tipo di fastidio".

Sulla Champions League: "Il giorno della partita di Champions ho visto le persone, lo stadio ed ho capito come si vive qui un giorno di Champions League. La verità è che è incredibile, è un qualcosa che non ho mai visto prima. La partita è stata impegnativa contro una grande rivale: abbiamo svolto una partita di personalità da parte di tutta la squadra. Sono contento per i tre punti, lo Sporting è una squadra con giocatori di grande qualità, ma noi siamo stati molto bravi. Abbiamo lavorato come una vera squadra, tutti insieme: questa è la chiave per raggiungere i risultati".

Sul gruppo azzurro: "Lo spogliatoio è spettacolare, le persone qui mi hanno accolto fin da subito. È come una famiglia e questo è molto importante per un giocatore che arriva da fuori. Lavorare con Conte e il suo staff è un privilegio per me: hanno vinto tanto. È una grande sfida per me: questo allenatore può aiutarmi a migliorare molto sugli aspetti tecnici e tattici".

Su che giocatore è Gutierrez: "Un giocatore a cui piace molto il gioco offensivo, sono dinamico. Mi piace giocare all'interno del campo, ma anche all'esterno: mi adatto molto alle situazioni e a ciò che mi chiede il mister di fare. Penso che sarà impegnativo lavorare qui, perché sono in una squadra di alto livello, ma ho una grande sfida davanti a me e sono pronto a crescere".

Su Napoli: "Mi trovo molto bene qui a Napoli. I primi giorni sono stati un po' difficili, perché è la mia prima esperienza fuori dalla Spagna. Ma le persone qui sono molto affettuose, non mi manca nulla e penso che sia molto importante. Non ho mai visto un posto dove si vive il calcio in questo modo: le persone qui vivono per questo sport. Questo aspetto mi motiva molto".