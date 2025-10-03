TMW L'Al-Sadd SC ci prova: offerto un contratto biennale a Spalletti. Lui riflette

Dopo l'addio alla Nazionale, Luciano Spalletti ha scelto di prendersi del tempo per smaltire la delusione provocata dall'esonero, ma i club non hanno smesso di cercarlo. Secondo quanto raccolto da TMW, chi ci sta seriamente pensando è l'Al-Sadd Sports Club, società con sede a Doha che milita nella massima serie del campionato qatariota. Per il tecnico nato a Certaldo in Toscana sarebbe sicuramente un'esperienza diversa rispetto a tutte le altre affrontate in carriera.

La società asiatica ha già recapitato un'offerta all'allenatore italiano, mettendo sul piatto un contratto della durata di 2 anni a cifre davvero importanti, molto difficili da rifiutare per chiunque. Per la verità però lui sta riflettendo e non sembra essere troppo convinto della destinazione. A 66 anni si tratterebbe anche di una scelta di vita, che comporterebbe un cambiamento radicale delle abitudini.

Nel corso della sua carriera si è seduto sulle panchine di Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit San Pietroburgo, Inter, Napoli e quella dell'Italia. Nel suo palmares una Serie A, 2 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, 2 campionati russi, una Coppa di Russia e una Supercoppa Russa. L'ex commissario tecnico ha ancora molto da dare al calcio e dovrà essere lui a decidere il suo futuro.