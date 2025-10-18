Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o Deulofeu"

In vista di Cremonese-Udinese, gara in programma lunedì sera che chiuderà la 7^ giornata di serie A, ha parlato al Messaggero Veneto, il doppio ex Stefano De Agostini. Queste le sue parole iniziando da una considerazione su Runjaic: "Quando sbagli certi gol col Cagliari, cosa si può dire all’allenatore? La squadra ha avuto alcune occasioni che erano più ghiotte di un rigore. Non posso dire che l’Udinese ha giocato una grande gara, ma sottolineo al contempo che ci sono partite in cui conta il risultato: quelle situazioni potevano essere sfruttate meglio. E adesso si parlerebbe di altro".

Perché i bianconeri non si esprimono al meglio?

"Manca un elemento come Thauvin, che ha nelle corde alcune giocate e sposta gli equilibri. Così era anche Deulofeu. La speranza è che Zaniolo si esprima a quel livello, pur avendo caratteristiche diverse rispetto al francese".

Che squadra è la Cremonese?

"Tosta, con un allenatore altrettanto tosto. Ha provato a giocarsela con l’Inter, ora rientra allo Zini che è il suo fortino. Nessuno si aspettava la squadra di Nicola così in alto. L’Udinese non deve sbagliare approccio: un punto i grigiorossi non lo buttano via".