Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Si sono chiusi pochi istanti fa i primi tempi delle gare iniziate alle 12:30 e valide per la 3ª giornata della Serie A Women. A Genova il Grifone al 45' è sull'1-1 contro la Ternana, mentre a Sassuolo le neroverdi sono avanti 1-0 sul Como. Di seguito il dettaglio dei risultati e il programma completo del turno:
Serie A Women 3ª giornata
In corso
Genoa-Ternana Women 1-1
32' Hilaj (G),35' Pellegrino (T)
Sassuolo-Como Women 1-0
21' Ndojah Eto
Sabato 18 ottobre
Fiorentina-Milan ore 15:00
Domenica 19 ottobre
Napoli Women-Roma ore 12:30
Lazio-Juventus ore 15:30 (visibile anche su Raiplay)
Inter-Parma ore 18:00
