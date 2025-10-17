Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"

Ha parlato a lungo di Gian Piero Gasperini, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma all'Olimpico. L'attuale allenatore nerazzurro, da giocatore, ha avuto per pochi mesi lo stesso Gasperini come tecnico durante la sua breve avventura sulla panchina dell'Inter:

Qual è l'emozione di ritrovare Gasperini?

"Anche se l'esperienza con lui è stata breve mi è rimasta la buona impressione, che poi lui ha confermato. La sua innovazione anche nell'approcciare le partite per esempio. Gasperini è un allenatore che gode di tutta la mia stima. Mi ricordo che con lui avevo fatto una grande preparazione ed era da tempo che non stavo così tanto bene fisicamente e mentalmente. Lui forse è stato mandato via un po' troppo presto e poi ha mostrato il suo valore e la sua identità. Per noi allenatori è stato un'ispirazione".

Cos'ha preso da Gasperini come allenatore?

"Questo suo modo di interpretare il calcio, nell'interpretare la gara. Lui ha vinto l'Europa League ed è stata una cosa nuova per tanti allenatori. La sua maniera di far giocare la squadra è unica, normale che in tanti prendano spunto così come ho fatto anche io. Bisogna sempre rubare qualcosa da quelli più bravi".