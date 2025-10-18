Pescara-Carrarese, le formazioni ufficiali: Merola e Finotto le novità delle due squadre
Arrivano le formazioni ufficiali di Pescara-Carrarese, match delle ore 15 valido l'ottava giornata del campionato di Serie B. Delfino che inseriscono Gravillon in difesa al posto dello squalificato Brosco, mentre sulla trequarti Olzer lascia il posto a Merola alle spalle di Di Nardo. Apuani che, rispetto al 3-0 sulla Juve Stabia cambiano un solo elemento: Finotto al posto di Sekulov.
Pescara: Desplanches; Gravillon, Capellini, Corbo; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia; Merola, Valzania, Di Nardo. Allenatore: Vivarini
Carrarese: Bleve; Imperiale, Illanes, Ruggeri; Zanon, Schiavi, Hasa, Zuelli, Cicconi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Calabro.
