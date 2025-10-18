Mantova-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Possanzini sfida Castori
Tutto pronto allo Stadio Danilo Martelli di Mantova per la sfida tra Mantova e Südtirol, valida per la giornata odierna del campionato di Serie B. Calcio d’inizio alle 15:00: l'arbitro sarà Di Marco.
Mantova-Sudtirol, le formazioni ufficiali
MANTOVA (4-3-1-2): 1 Festa M.; 17 Radaelli N., 27 Castellini A., 29 Cella S., 6 Bani C.; 36 Paoletti F., 8 Artioli F., 19 Ruocco F., 21 Trimboli S.; 99 Bonfanti N., 30 Bragantini D. A disposizione: 11 Fiori A., 18 Falletti C., 10 Wieser D., 7 Mensah D., 14 Galuppini F., 20 Fedel G., 9 Mancuso L., 22 Andrenacci L., 96 Maggioni T., 23 Marras T., 53 Pittino T., 37 Majer Z. All. Davide Possanzini
SUDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi G.; 4 Mancini D., 3 Filipe Bordon, 23 Federico Davi, 79 Molina S.; 14 Coulibaly M., 18 Tronchin S., 8 Mallamo A., 24 Simone Davì; 33 Merkaj S., 9 Pecorino E. A disposizione: 5 Masiello A., 13 Sabatini C., 62 Theiner D., 17 Casiraghi D., 46 Brik D., 21 Tait F., 94 El Kaouakibi H., 6 Martini J., 11 Italeng J., 7 Zedadka K., 31 Adamonis M., 90 Odogwu R. All. Fabrizio Castori