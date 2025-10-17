Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine

Questa sera alle ore 21 italiane, si aprirà a Rabat il Mondiale Under 17 femminile con la sfida fra le padrone di casa del Marocco e il Brasile. Una partita che interessa da vicino anche l’Italia visto che si tratta di due delle avversarie del girone. La Nazionale allenata da Viviana Schiavi farà invece il suo debutto domani pomeriggio alle ore 15 italiane (in diretta su RaiPlay e in differita tv dalle 22,40 su RaiSport) contro la Costa Rica. Di seguito il profilo delle avversarie, il calendario e le convocate (Fonte FIGC.it):

L’avversaria. Per la Costa Rica si tratta della terza partecipazione ai Mondiali femminili Under 17. I precedenti sono datati 2008 (anno in cui ha preso il via la rassegna) e 2014, in cui invece le giovani Ticas presero parte al torneo da padrone di casa. In entrambe le circostanze le centroamericane si sono fermate al primo turno, chiudendo sempre la manifestazione a zero punti. Ma le precedenti esperienze non devono però far sottovalutare l’avversario, dotato di buona tecnica individuale e che ha nel centrale difensivo Alfaro uno dei suoi elementi più interessanti, così come Ocampo, già presente a un altro Mondiale (quello del 2024, a livello Under 20).

Il calendario delle Azzurrine (orari italiani)

Sabato 18 ottobre, ore 15: Italia-Costa Rica (diretta RaiPlay, differita su RaiSport dalle 22,40)

Martedì 21 ottobre, ore 21: Marocco-Italia (diretta RaiPlay, differita su RaiSport dalle 24,15)

Venerdì 24 ottobre, ore 21: Brasile-Italia (diretta RaiPlay, differita su RaiSport all’1 del 25/10)

I raggruppamenti del Mondiale

Girone A: Marocco, Brasile, Italia, Costa Rica

Girone B: Corea del Nord, Messico, Camerun, Paesi Bassi

Girone C: USA, Ecuador, Cina, Norvegia

Girone D: Nigeria, Canada, Francia, Samoa

Girone E: Spagna, Colombia, Corea del Sud, Costa D’Avorio

Girone F: Giappone, Nuova Zelanda, Zambia, Paraguay



Il format del torneo

Le 24 squadre al via sono state divise in sei gironi da quattro squadre l’uno. Accedono alla fase a eliminazione diretta, che comincia dagli ottavi di finale, le prime due di ogni raggruppamento più le quattro migliori terze.

Le convocate

Portiere: Giulia Martinazzi (Juventus), Matilde Robbioni (Inter), Viola Sossai (Juventus);

Difenditrici: Elisa Bertero (Juventus), Martina Bressan (Inter), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo), Sara Terlizzi (Roma), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter);

Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Rachele Giudici (Inter), Valentina Piccardi (Juventus), Marzia Piermarini (Juventus), Giulia Robino (Roma);

Attaccanti: Anna Copelli (Juventus), Giulia Galli (Roma), Caterina Iannaccone (Roma), Martina Romanelli (Inter), Viola Volpini (Juventus).