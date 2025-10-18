Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala

La Roma da prima in classifica si prepara al primo vero scontro diretto della stagione contro l'Inter dopo i successi ottenuti con squadre quotate come Lazio e Fiorentina. Gian Piero Gasperini, che ha convocato Leon Bailey, ma non Angelino per il match di sabato, ha parlato anche degli obiettivi dei giallorossi: "Tutti dicono la Champions per un motivo molto semplice: porta un sacco di soldi. Sembra quasi che non interessi vincere lo Scudetto. Per adesso siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarci al meglio le nostre carte".

Gasperini dribbla le domande che riguardano una possibile candidatura per il titolo della sua squadra: "Io rispetto tutte le opinioni. Ognuno ha le proprie e non sono certo io a volerle cambiare. Ridurre tutto a 'se sei da scudetto o da Champions', sinceramente, è una discussione alla quale non partecipo". Poi evita di sottovalutare l'Inter, che ha detta di molti pare più abbordabile degli scorsi anni: "Affrontiamo una squadra di grande valore, ma è una bella sfida anche per noi. Mi aspetto un’Inter che venga qui per cercare di vincere e riportarsi in alto in classifica. Indubbiamente, insieme al Napoli, è la miglior squadra. Su questo siamo tutti d’accordo".

Infine, dopo aver spiegato che Bailey sarà inserito gradualmente e che non andrà tutto meravigliosamente da subito, ha aggiornato su Paulo Dybala: "Ha fatto due buone settimane e due buoni allenamenti. Sicuramente gli sono serviti molto".