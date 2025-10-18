Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp

La partita di sabato sarà speciale per Cristian Chivu, che vivrà il suo secondo scontro diretto da allenatore dell'Inter e la sua prima contro la Roma, squadre che ha rappresentato una tappa importante della sua carriera da giocatore. Sulla panchina dei giallorossi ci sarà Gian Piero Gasperini, che il rumeno ha avuto da tecnico: "Ha aggiunto la marcatura a uomo, hanno trovato il giusto equilibrio, mantenendo solidità. La Roma è organizzata e difende molto bene anche con un blocco basso".

Non sono mancati gli elogi al suo indirizzo: "Mi è rimasta la sua innovazione nell'approcciare le partite. Tutti ci siamo ispirati a lui, capendo che era fattibile per il calcio italiano, gode di tutta la mia stima. All'Inter i risultati purtroppo non ci sono stati ed è stato mandato via presto. Poi ha mostrato il suo valore e la sua identità".

Chivu ha spiegato inoltre che tutti e tre gli attaccanti a sua disposizione, Lautaro Martinez, Bonny ed Esposito sanno interpretare bene la gara e che la scelta dipende dall'avversario. Chi giocherà sicuramente invece è Yann Sommer, mentre per Marcus Thuram è lo stesso allenatore ad ammettere di non sapere la data del suo rientro. Chiosa finale sul centravanti classe 2005, Pio Esposito: "Dobbiamo essere consapevoli che lui sia un giocatore dell’Inter e della Nazionale, la pressione fa parte del gioco. Dà fastidio quando ci si mette a speculare facendo confronti. Nonostante l'età ha mostrato che a questi livelli ci sa stare. Lui si deve adattare alle richieste, ormai è un giocatore internazionale. Lui è apprezzato ovunque. Non esistono regole, ma non bisogna dimenticarsi che è un ragazzo giovane. Lui ora è salito sul palco e deve ballare, accettando anche gli errori. Continuando con questa mentalità può migliorare".